У партії Касьянова вважають напад з тортом свідченням стеження за ним

Про це, як передає "Лента.ру", він сказав радіостанції "Говорит Москва".

"Ці люди з'явилися там організовано. Зрозуміло, що за Касьяновим було встановлено стеження, і коли спеціально навчені люди зафіксували, що Касьянов знаходиться саме в цьому ресторані, через годину з'явилася ця група людей, чоловік двадцять, і вони забезпечували моральну підтримку товаришам, що кидали торт", - зазначив Мерзлікін.

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Він додав, що ця подія - частина загальної кампанії тиску, яка розпочалася з заяв глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова про "п'яту колону" в Росії.

Нагадаємо, за словами Мерзлікіна, коли ввечері 9 лютого двоє осіб кавказької зовнішності підійшли до Касьянова і кинули торт, в приміщенні ресторану перебувало ще близько десятка людей, що прийшли з ними, а після події вони роз'їхалися на чотирьох дорогих автомобілях.

Кадиров відреагував на інцидент, написавши ")))) знову я))))!!?".

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Пізніше чеченський лідер виклав фотографію, де він зображений з вимазаним тортом співаком Миколою Басковим. За словами Кадирова, Басков "бігає і просить повторення банкету".