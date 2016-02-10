У партії Касьянова вважають напад з тортом свідченням стеження за ним
Заступник голови російської опозиційної партії ПАРНАС Костянтин Мерзлікін заявляє, що інцидент з тортом, який стався з лідером партії Михайлом Касьяновим, свідчить про професійно організоване стеження за політиком.
Про це, як передає "Лента.ру", він сказав радіостанції "Говорит Москва".
"Ці люди з'явилися там організовано. Зрозуміло, що за Касьяновим було встановлено стеження, і коли спеціально навчені люди зафіксували, що Касьянов знаходиться саме в цьому ресторані, через годину з'явилася ця група людей, чоловік двадцять, і вони забезпечували моральну підтримку товаришам, що кидали торт", - зазначив Мерзлікін.
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Він додав, що ця подія - частина загальної кампанії тиску, яка розпочалася з заяв глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова про "п'яту колону" в Росії.
Нагадаємо, за словами Мерзлікіна, коли ввечері 9 лютого двоє осіб кавказької зовнішності підійшли до Касьянова і кинули торт, в приміщенні ресторану перебувало ще близько десятка людей, що прийшли з ними, а після події вони роз'їхалися на чотирьох дорогих автомобілях.
Кадиров відреагував на інцидент, написавши ")))) знову я))))!!?".
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Пізніше чеченський лідер виклав фотографію, де він зображений з вимазаним тортом співаком Миколою Басковим. За словами Кадирова, Басков "бігає і просить повторення банкету".