Президент Туреччини Ердоган вимагає створити безполітну зону в Сирії

За його словами, ООН слід сконцентруватися на "етнічних чистках" в районі сирійського міста Алеппо замість того, щоб вимагати чогось від Туреччини, передає Бі-бі-сі. Без створення безполітної зони і зон безпеки подолати цю кризу не вийде, підкреслив Реджеп Тайїп Ердоган.

"Якщо бомбардування в Алеппо продовжаться, то нова хвиля біженців зросте до 600 тис. осіб. Ми готуємося до цього", - сказав він.

Читайте такожТуреччина заявляє про готовність до будь-якого розвитку подій у Сирії

Він також пригрозив, що дасть мігрантам можливість безперешкодно їхати в Європу.

Туреччина, яка вже прийняла понад 2,6 млн сирійських мігрантів, давно наполягає на створенні безпечної зони на півночі Сирії, щоб мирні жителі могли ховатися там і не виїжджали в Туреччину.

Комісар з міжнародних відносин ЄС Федеріка Могеріні раніше заявляла що "якщо не з юридичної, то з моральної точки зору, Туреччина зобов'язана надати притулок тим, хто втікає від переслідувань".

У той же час на заході, на кордоні з Грецією і Болгарією, ЄС вимагає збільшення прикордонних патрулів, щоб мігранти не змогли продовжити свій шлях, приєднавшись до найбільшого напливу біженців до Європи з часів Другої світової війни.

Ці майже взаємовиключні вимоги ЄС і призвели до того, що пропускні пункти на турецько-сирійському кордоні залишаються закритими, а люди, що біжать від жахів в Алеппо, опинилися у фокусі серйозних геополітичних дебатів.