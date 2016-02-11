"Терпіння Анкари може бути вичерпано": Ердоган пообіцяв вжити заходів у Сирії

При цьому він закликав ООН робити більше для запобігання "етнічній чистці" на території Сирії, передає Reuters.

"Існує ймовірність того, нова хвиля біженців досягне 600 тисяч, якщо повітряні удари (армії Асада за підтримки РФ - Ред.) продовжуватися. Ми готуємося до цього", - сказав Ердоган на бізнес-форумі в Анкарі.

"Ми будемо проявляти терпіння (щодо Сирії - Ред.) до певної точки, а потім вживатимемо необхідних заходів", - попередив президент Туреччини.

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Варто зазначити, що приводом для обурення Ердогана стали бої в сирійському місті Алеппо і небажання ООН зупинити це кровопролиття.

Нагадаємо, армія Асада наблизилася до одного з останніх оплотів повстанців на півночі Алеппо. Місто Таль-Ріфаат розташоване приблизно за 20 км від кордону з Туреччиною. Там зібралися багато сирійців, які втекли від бойових дій в районі міста Алеппо, які сирійська урядова армія вже тиждень веде за підтримки авіаударів РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що понад 500 осіб, у тому числі десятки мирних жителів, які загинули в сирійській провінції Алеппо з початку наступу урядових військ за підтримки російської авіації.