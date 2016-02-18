Канада припинила бомбардування позицій "Ісламської держави"

Про це повідомляється в прес-релізі міністерства оборони країни, передає Бі-бі-сі. У повідомленні говориться, що військова операція була припинена 15 лютого.

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У регіоні залишаться канадські літаки, які продовжать здійснювати розвідувальні та наглядові вильоти у складі західної коаліції.

ВПС Канади почали наносити авіаудари по позиціях "Ісламської держави" 30 жовтня 2014 року.

За рік з невеликим 6 канадських винищувачів CF-18 виконали 1378 бойових вильотів, було завдано 251 авіаудар (246 в Іраку і 5 в Сирії).

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ще під час своєї передвиборчої кампанії пообіцяв відкликати з Близького Сходу бойові канадські літаки. Виступаючи на телебаченні, він заявив, що ще 10 років тому в Іраку канадці повинні були зрозуміти наслідки війн, в які потрапляють західні країни на Близькому Сході.