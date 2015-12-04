Влада США не має інформації про зв'язок "каліфорнійських стрільців" з ІД - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядове джерело, передає Лента.ру.

За його словами, у слідства немає жодних доказів того, що «Ісламській державі» були відомі 28-річний Сайед Фарук і його дружина 27-річна Ташфин Малік і вони були якось пов'язані з терористами.

У свою чергу, джерело, близьке до уряду Саудівської Аравії, повідомило, що в якихось списках підозрілих осіб Малік, яка деякий час жила в цій країні, не фігурувала. Якої-небудь уваги місцевих спецслужб вона тоді не привернула.

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Як повідомляв УНІАН, за даними CNN, учасниця стрілянини в Каліфорнії Ташфин Малік присягнула на вірність лідеру «Ісламської держави» Абу Бакру аль-Багдаді. За даними джерела телеканалу в слідчих органах, злочинниця опублікувала на фейсбуці відео, в якому вона заявила, що присягає на вірність угруповання.

Нагадаємо, в американському місті Сан-Бернардіно в Каліфорнії 2 грудня сталася стрілянина на території центру для людей з обмеженими можливостями. За даними поліції, в атаці брали участь два стрілка — Різуан Фарук і Ташфен Малік, підозрювані "використовували військову тактику і були підготовлені до тривалої атаки". Згідно з офіційними даними, в результаті обстрілу 14 осіб загинули і 17 поранені.