"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Каліфорнії - Reuters

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" взяли на себе відповідальність за теракт в Каліфорнії, який забрав життя 14 людей.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Reuters.

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Нагадаємо, 28-річний Саїд Фарук і 27-річна Тешфін Малик в середу здійснили напад на центр допомоги людям з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно. Вони увірвалися в заклад і відкрили вогонь з автоматичної зброї. В результаті атаки 14 людей загинули, 21 - отримала поранення. Зловмисники були вбиті при затриманні. Якими мотивами вони керувалися, поки невідомо.

Заступник начальника відділення Федерального бюро розслідувань (ФБР) США в Лос-Анджелесі Девід Боудич раніше оголосив про те, що Бюро класифікує трагедію в Сан-Бернардіно як теракт.