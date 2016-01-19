У Лівії сформували новий уряд

"Я вітаю лівійський народ і президентську раду з формуванням національної угоди", - написав у Twitter спецпредставник ООН по Лівії Мартін Коблер.

В кабінет, очолюваний відомим бізнесменом Фаїзом Сараджем, увійшли 32 міністра, передає Росбалт.

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Як відзначають спостерігачі, формальне створення уряду не вирішує існуючих проблем. Поки невідомо, коли і яким чином кабінет Сараджа зможе приступити до здійснення функцій виконавчої влади на території Лівії в умовах, коли зберігаються розбіжності між владними центрами в Тобруці і Тріполі, а найважливіші нафтоекспортні порти осаджують бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".