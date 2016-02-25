Суд Франції дозволив знести частину табору мігрантів у Кале і переселити їх

Процес ініціювали правозахисні організації і 250 мігрантів, передає Бі-бі-сі. Термін, який влада відвела на розселення близько тисячі мігрантів, закінчився ще ввечері 23 лютого. Суд повинен був винести рішення до цього терміну, але оголошення вердикту відклали.

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Правозахисники з'ясували в результаті опитування, що в південній частині проживають не тисяча, а майже 3,5 тис. біженців, у тому числі 300 дітей.

Влада пропонує мігрантам переселитися в спеціально обладнані житлові модулі, розташовані недалеко від "Джунглів". Також вони можуть оселитися в одному з 100 центрів для біженців.

Правозахисники стверджують, що переселення мігрантів порушить їх права, оскільки пропоновані на новому місці умови набагато гірші. Також вони виступають проти розселення табору в зимову пору року.

За останні два роки кількість мігрантів у "Джунглях" зросла вдвічі. Табір перетворився на міні-місто, на його території є ресторан, театр, релігійні установи та магазини.