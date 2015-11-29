Угорський водій похвалився відео, де намагається розчавити вантажівкою потік мігрантів в Кале
Невдоволений угорський водій вантажівки зняв і опублікував відео, де він намагається на швидкості розігнати своєю вантажівкою потік мігрантів біля французького Кале.
На відеоролику "Емігранти Кале проти водіїв і Європи", що триває більше 14 хвилин, є фрагмент, де водій рушає з місця під час його обгону іншою вантажівкою і навмисно розганяється, рухаючись на групи мігрантської молоді, що йдуть по узбіччю в зворотному напрямку. При цьому самі мігранти налаштовані агресивно і кидають у вантажівки предмети, що попадаються під руку .
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У той же час протягом відео помітно, що мігранти гуляють по шосе з метою зачепитися за проїжджаючі на низькій швидкості вантажівки, ймовірно, щоб забратися всередину і сподіваючись таким чином непомітно перетнути кордон з Великобританією через тунель під Ла-Машнем.
В кінці автор, що невдоволено коментує події протягом ролика, зняв і самого себе.
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Згідно опису до відео, воно було знято вдень 25 листопада на шосе A216/N216, що проходить біля Кале.
На момент публікації цієї новини відео мало понад 1,7 мільйона переглядів.