Угорський водій похвалився відео, де намагається розчавити вантажівкою потік мігрантів в Кале

На відеоролику "Емігранти Кале проти водіїв і Європи", що триває більше 14 хвилин, є фрагмент, де водій рушає з місця під час його обгону іншою вантажівкою і навмисно розганяється, рухаючись на групи мігрантської молоді, що йдуть по узбіччю в зворотному напрямку. При цьому самі мігранти налаштовані агресивно і кидають у вантажівки предмети, що попадаються під руку .

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У той же час протягом відео помітно, що мігранти гуляють по шосе з метою зачепитися за проїжджаючі на низькій швидкості вантажівки, ймовірно, щоб забратися всередину і сподіваючись таким чином непомітно перетнути кордон з Великобританією через тунель під Ла-Машнем.

В кінці автор, що невдоволено коментує події протягом ролика, зняв і самого себе.

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Згідно опису до відео, воно було знято вдень 25 листопада на шосе A216/N216, що проходить біля Кале.

На момент публікації цієї новини відео мало понад 1,7 мільйона переглядів.