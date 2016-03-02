Прем'єр Хорватії пообіцяв захищати кордони армією - BBC

Після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які пройшли в цей вівторок, Орешковіч обіцяв виробити рішення міграційної кризи в Європі, передає BBC Україна.

Сама Меркель після переговорів заявила, що європейським країнам потрібно реалізувати план з розміщення біженців, які прибувають до Греції. Вона висловила жаль, що ЄС не почав раніше вживати заходів щодо захисту кордону.

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У понеділок мігранти, що зібралися на кордоні Греції і Македонії, прорвали загородження за допомогою саморобного тарана. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати біженців. В цей же день поліція почала зносити табір біженців у французькому порту Кале.

Мігранти, які прямують до країн Центральної Європи, спочатку потрапляють в Грецію, а звідти в балканські країни. Словенія, Македонія, Хорватія та інші країни домовилися про те, що будуть пускати через свої кордони не більше 580 чоловік на день. В результаті на кордонах з Грецією почали накопичуватися мігранти. На кордоні Греції і Македонії можливості потрапити в інші країни Європи чекають вже кілька тисяч чоловік.