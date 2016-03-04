Уряд Хорватії пропонує залучити армію до прикордонного контролю

"Це не означає, що ми будемо використовувати армію завтра, але ми хочемо мати цю опцію," – сказав прем'єр-міністр сказав Тихомир Орескович на засіданні уряду, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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Законодавчі зміни повинен схвалити парламент.

Хорватія знаходиться на Балканському маршруті, який мігранти з Близького Сходу використовують, щоб потрапити до благополучних західноєвропейських країн, передусім до Німеччини.

З вересня 2015 року через Хорватію пройшли близько 700 тис. мігрантів.