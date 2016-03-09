ЄС виділить гроші на допомогу країнам-членам, які потерпають від напливу мігрантів

Відповідне рішення ухвалив Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER), повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Минулого тижня про потребу саме в такій сумі заявляла Єврокомісія.

Читайте такожМеркель: Бюджет Німеччини не постраждає через біженців

Дана допомога передбачена для окремих країн Євросоюзу, передусім Греції, яка найбільше потерпає від кризи мігрантів. У цьому році передбачається виділення загалом 300 млн євро допомоги. Утім, для цього Європарламент ще має ухвалити зміни до цьогорічного бюджету.

За словами міністра закордонних справ Нідерландів Берта Кундерса, країна якого головує в ЄС, країни-члени ЄС швидко та у практичний спосіб продемонстрували свою "солідарність з Грецією". Саме у Греції через закриття так званого "балканського маршруту" застрягли тисячі мігрантів. За оцінками уряду Греції, незабаром йому доведеться забезпечувати усім необхідним близько 100 тис. осіб.

Очікується, що у четвер Європейська Комісія представить зміни до бюджетного плану на 2016 рік, аби уможливити виділення 300 млн євро на цей рік. На 2017 та 2018 роки передбачається виділення по 200 млн євро відповідно.

Крім цього, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відкинув будь-які звинувачення в тому, що Туреччина "благає" ЄС про надання додаткових коштів для своїх потреб, а не для потреб мігрантів. Про це він заявив під час пресс-конференції в Анкарі, повідомляє "ЄвроПравда". Мова йде про те, що Туреччина запросила в ЄС 6 млрд євро для допомоги сирійським біженцям, які перебувають на її території.

"Ми бачимо несправедливі звинувачення проти Туреччини... нібито ці гроші виділяються для Туреччини. Начебто Туреччина "благає" про гроші. Ці гроші будуть витрачені для задоволення потреб сирійців, а не надійдуть до нашого бюджету", – підкреслив міністр.

На території Туреччини знаходиться близько 2,7 млн сирійців, що рятуються від п'ятирічної війни у своїй країні.