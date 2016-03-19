З'явився запис переговорів пілотів Boeing з диспетчерами аеропорту Ростова

На записі жодних ознак хвилювання пілоти не проявляють, передає "Эхо Москвы".

Голоси членів екіпажу спокійні, пілоти ні про що не турбуються і не повідомляють про проблеми на землю.

Судячи з переговорів міжнародного екіпажу, до моменту катастрофи політ Боїнга проходив у штатному режимі. Про те ж розповіли журналістам і диспетчери аеропорту Ростова-на-Дону.

При цьому на фінальному етапі польоту екіпаж борту попереджали про сильний бічний вітер.

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У кінці переговорів командира екіпажу авіакомпанії FlyDubai з диспетчерами аэропорота Ростова останні кажуть, що аеропорт закритий, слідом їх запитують, що там сталося. Судячи з метеозведення, яке диспетчери неодноразово передавали пілотам по радіозв'язку, в момент заходу Boeing в аеропорту біля землі був вітер з поривами.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними, які наводить на своїй сторінці у Facebook авіакомпанія FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів, включаючи 33 жінок, 18 чоловіків, чотирьох дітей і сімох членів екіпажу.

Слідчі заявляють, що причиною авіакатастрофи в Ростові-на-Дону літака авіакомпанії FlyDubai могла стати помилка екіпажу, технічна несправність або складні метеоумови.

Також стало відомо, що літак Sukhoi Superjet 100-95B авіакомпанії "Аерофлот", що виконував рейс з Москви, три рази намагався приземлитися в аеропорту Ростова у період між першим заходом на посадку Boeing 737-800 і його аварією.