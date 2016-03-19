Літак "Аерофлоту" тричі намагався сісти в аеропорту Ростова до падіння Boeing

Але в результаті лайнер сів в аеропорту Краснодара, повідомляється на сайті Flightradar24.

Аналогічна ситуація сталася у ніч на 19 березня з літаком Czech Airlines, що летів з Праги: він повинен був здійснити посадку в аеропорту Ростова-на-Дону, але його також прийняли в Краснодарі, передає ТАСС. Лайнер Turkish Airlines, який повинен був сісти в Ростові, повернувся в аеропорт вильоту.

Читайте такожНа місці авіакатастрофи в Ростові-на-Дону виявлено "чорну скриньку"

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними, які наводить на своїй сторінці у Facebook авіакомпанія FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів, включаючи 33 жінок, 18 чоловіків, чотирьох дітей і сімох членів екіпажу.