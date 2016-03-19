В районі авіакатастрофи Boeing зафіксували рідкісне природне явище

У Ростові-на-Дону під час катастрофи літака Boeing 737-800 було зафіксовано рідкісне природне явище - струминну течію, повідомляє ТСН.ua.

"Швидкість вітрового потоку в районі падіння літака досягала ураганних значень, перевищуючи 100 кілометрів на годину (30 метрів в секунду). Протягом всієї ночі швидкість вітру в Ростові-на-Дону становила 12-14 метрів в секунду, пориви - до 19 метрів в секунду, однак на висотах від 600 до 10 тисяч метрів спостерігалася струминну течію", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що такі метеоумови могли вплинути на динаміку польоту.

Як повідомлялося раніше, літак компанії FlyDubai розбився під час заходу на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону в ніч на 19 березня. Лайнер прямував рейсом з Дубая в Ростов-на-Дону. Літак торкнувся землі і розлетівся на шматки.

На борту знаходилися 55 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули. Серед постраждалих є також вісім українців.

Серед причин катастрофи називають погані погодні умови і помилку пілота. Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею "Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб".

Ростовський аеропорт закрили на добу.