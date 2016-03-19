Авіакатастрофа в Ростові-на-Дону: названі імена загиблих українців, серед них - сім'я із 5-річною дитиною

Про це УНІАН повідомили консули України.

"У списку загиблих громадян України, на жаль, вісім прізвищ: Цегельська Світлана, 1985 року народження; Цегельський Павло, 1975 року народження, Цегельський Данило, 2011 року", - сказав співрозмовник агентства.

Також серед загиблих – Жанна Андрєєва, 1991 року, Валентина Соміна, 1948 року народження, Володимир Федянін, 1980 року народження, Тетяна Кравченко, 1965 року народження, Анна Сергєєва, 1990 року.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з Дубая, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За даними, які наводить авіакомпанія FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів і сім членів екіпажу.

За даними Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, унаслідок аварії літака авіакомпанії FlyDubai загинули вісім громадян України.