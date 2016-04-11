Національній гвардії Росії дозволять застосовувати силу за кордоном

Про це йдеться в опублікованому проекті указу президента РФ "Про Федеральну службу військ національної гвардії Російської Федерації", передає РБК.

Зазначається, що створення відповідної служби передбачено у внесеному раніше в Держдуму пакеті законопроектів, що регулюють функціонування Національної гвардії.

Крім того, в проекті документа вказана майбутня структура відомства. До складу структури увійде Головний штаб військ національної гвардії, розташований у Москві, департаменти, головні управління, управління та інші підрозділи, які безпосередньо реалізують напрями діяльності Росгвардії, а також підрозділи, які виконують управлінські функції.

Росгвардія, крім боротьби з тероризмом та організованою злочинністю, буде також займатися розробкою заходів "із забезпечення авіаційної безпеки в галузі цивільної авіації". У проекті указу також йдеться про те, що відомство може у надзвичайних ситуаціях призупинити або обмежити використання мереж і засобів зв'язку.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС.

При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що створення Нацгвардії не пов'язане з майбутніми виборами.

Військовослужбовцям Нацгвардії буде дозволено застосовувати фізичну силу, в тому числі бойові прийоми боротьби, і спеціальні засоби для розгону демонстрацій, а також оточувати територію.

Національна гвардія РФ має право застосовувати вогнепальну зброю без попередження, якщо зволікання може коштувати життя військовослужбовцю або кому-небудь з громадян поблизу. Також Нацгвардія в екстрених випадках, наприклад, для відбиття нападів або для звільнення заручників, може використовувати водомети і бронемашини.

При проведенні контртерористичної операції Нацгвардія РФ зможе обмежувати рух транспорту і пішоходів, вилучати і використовувати автомобілі, затримувати громадян, які порушили правила комендантської години.

Нацгвардію очолив колишній охоронець президента РФ. Чисельність і дислокацію військ національної гвардії визначає сам Путін.