Німеччина запідозрила Росію в кібератаках на Бундестаг

Німецька Федеральна служба захисту конституції (BfV) повідомила, що за атаками на держустанови стоїть група хакерів, яка називає себе Sofacy.

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"У BfV є підстави вважати, що ними керує Росія", - сказано в заяві спецслужби, яку цитує Reuters.

Президент BfV Ханс-Георг Маасен зазначив, що державні навчальні заклади, корпорації "перебували під постійною загрозою". В тому числі, критично важлива енергетична та телекомунікаційна інфраструктура. За його словами, якщо раніше Росія зосереджувалась в основному на стеженні, то останнім часом проявилася готовність до проведення диверсій.

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У травні минулого року напад хакерів нижню палату парламенту Німеччини призвів до серйозних проблем, що комп'ютерні системи були виведені з ладу на кілька днів.