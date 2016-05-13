Німеччина запідозрила Росію в кібератаках на Бундестаг
До кібератак на німецькі держустанови, в тому числі на нижню палату Бундестагу, ймовірно причетна російська розвідка.
Німецька Федеральна служба захисту конституції (BfV) повідомила, що за атаками на держустанови стоїть група хакерів, яка називає себе Sofacy.
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"У BfV є підстави вважати, що ними керує Росія", - сказано в заяві спецслужби, яку цитує Reuters.
Президент BfV Ханс-Георг Маасен зазначив, що державні навчальні заклади, корпорації "перебували під постійною загрозою". В тому числі, критично важлива енергетична та телекомунікаційна інфраструктура. За його словами, якщо раніше Росія зосереджувалась в основному на стеженні, то останнім часом проявилася готовність до проведення диверсій.
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У травні минулого року напад хакерів нижню палату парламенту Німеччини призвів до серйозних проблем, що комп'ютерні системи були виведені з ладу на кілька днів.