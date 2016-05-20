Глави МВС країн Євросоюзу погодили механізм призупинення дії безвізового режиму

Насамперед ця норма стосуватиметься громадян України, Туреччини, Грузії та Косово, які претендують на отримання безвізового режиму з ЄС найближчим часом.

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Зокрема, схвалення механізму призупинення дії безвізового режиму в надзвичайному порядку дозволить ЄС оперативно припинити безвізовий в'їзд громадянам інших країн на територію Шенгенської зони у разі порушення ними ключових умов, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Механізм дозволить заблокувати безвізові подорожі, якщо велика кількість громадян країни, якій надано безвізовий режим, буде залишатися в ЄС нелегально або просити про надання притулку. В такому випадку терміном на півроку знову вводиться візовий режим. Якщо ж ситуація не зміниться, то Єврокомісія відновить візовий режим до ухвалення подальших рішень.

"Я задоволений, що ми погодили сьогодні цей механізм, який спрощує реагування у разі порушень", - заявив міністр з питань міграції Нідерландів Клаас Дійкхофф.

Для остаточного введення процедура повинна бути затверджена Європейським парламентом.