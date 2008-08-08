Армія Абхазії з важкою технікою рушила в бік Південної Осетії

Військові підрозділи Абхазії з важкою технікою рушили в бік Південної Осетії. Про це РосБізнесКонсалтингу повідомив прес-секретар президента Абхазії. Він зазначив, що підрозділи абхазької армії скеровані до Очамчирського району Абхазії - до меж зони обмеження озброєння, яка є зоною відповідальності миротворчих сил Росії. Минулою ночі відповідне доручення керівникам силових відомств дав президент Абхазії Сергій Багапш.

За словами прес-секретаря, підписана раніше так звана "Московська угода" не дозволяє військам Абхазії з важкою технікою входити на територію Гальського району, який є зоною відповідальності миротворців. Проте, "якщо знадобляться жорсткіші дії, доведеться ввійти до Гальського району безпосередньо до грузинського кордону", - наголосив він.

Раніше С.Багапш пообіцяв зробити все можливе для допомоги Південній Осетії. Як повідомив сам С.Багапш, таку обіцянку він дав президентові Південної Осетії Едуарду Кокойти в телефонній розмові, що відбулася після початку штурму Цхинвалі.

У ніч на 8 серпня 2008 р. Грузія офіційно повідомила керівництво російських миротворців про початок військових дій щодо Південної Осетії. Грузія офіційно назвала те, що відбувається "операцією з наведення в Цхінвальському регіоні конституційного порядку". На підході до Цхінвалі війська Південної Осетії і Грузії вступили в безпосереднє зіткнення. Обстріл ведеться із стрілецької зброї, підствольної артилерії та установок залпового вогню "Град". За попередніми даними, в місті зараз близько 30 тис. мирних жителів..

Сьогодні вранці грузинські військові з`явилися на околицях Цхінвалі, де нині йдуть запеклі бої.