Усі 28 країн НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії в Альянс

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання проходила під час засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі.

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Від НАТО підписи поставили керівники і представники зовнішньополітичних відомств країн Альянсу.

Від Чорногорії підпис поставив прем'єр-міністр Міло Джуканович.

Головуючим на церемонії підписання був генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Після того, як протокол буде ратифікований парламентами всіх країн-членів Альянсу, Чорногорія стане повноправним, 29-м членом НАТО.

“Кілька хвилин тому міністри закордонних справ НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії. Відтепер Чорногорія братиме участь в усіх зустрічах НАТО як спостерігач або запрошена країна. Тепер починається процес ратифікації. Як тільки всі союзники ратифікують протокол, Чорногорія буде запрошена приєднатися до Вашингтонського договору та стати 29-м членом нашого Альянсу”, - сказав Столтенберг після церемонії підписання протоколу.

Генеральний секретар наголосив, що членство в НАТО дасть можливість Чорногорії приєнатися до формування політики Альянсу.

“Це принесе більше стабільності та безпеки в регіон, і тому сприятиме процвітанню. І це буде чітким сигналом, що двері НАТО залишаються відкритими для партнерів, які поділяють та підтримують наші цінності”, - сказав Столтеберг.

Генеральний секретар НАТО заявив, що дорога до набуття членства в НАТО не є легкою і що Чорногорія має ще вжити певних заходів. Але, на його переконання, Чорногорія показує, що це можливо.

Столтенберг сказав, що очікує від Чорногорії продовження здійснення реформ.