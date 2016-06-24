Євросоюз закликав Британію "якомога швидше" вийти з його складу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідну заяву від імені керівників Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, Ради ЄС Дональда Туска, Європарламенту Мартіна Шульца та прем’єр-міністра Нідерландів, що головують у ЄС, Марка Рютте оприлюднив Юнкер.

"Народ Великої Британії у вільному і демократичному процесі висловив бажання залишити Європейський Союз. Ми шкодуємо щодо цього рішення, але поважаємо його. Це безпрецедентна ситуація, але ми єдині в нашій відповіді. Ми будемо стояти твердо та відстоювати основні цінності ЄС із забезпечення миру і добробуту своїх народів. Союз 27 держав-членів триватиме", - йдеться у заяві.

Лідери Євросоюзу заявили, що очікують від уряду Сполученого Королівства якнайбільш швидкої реалізації цього рішення, "яким би хворобливим не був процес".

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"Будь-яка затримка надмірно продовжить невизначеність. У нас є правила, як це зробити впорядкованим чином", - сказав Юнкер, вказавши на статтю 50 Договору про Європейський Союз, якою передбачена процедура в разі рішення країни вийти із ЄС.

"Ми готові швидко розпочати переговори зі Сполученим Королівством щодо термінів та умов виходу з Європейського Союзу. Поки цей процес переговорів не завершиться, Сполучене Королівство, як і раніше, є членом Європейського Союзу, з усіма правами та обов'язками, які з цього випливають. Відповідно до договорів, які ратифікувало Сполучене Королівство, законодавство ЄС продовжує застосовуватися в повній мірі і в Сполученому Королівстві", - заявили лідери ЄС.

Коментуючи рішення під назвою "Нове врегулювання для Сполученого Королівства в рамках Європейського Союзу", ухвалене Європейською Радою 18-19 лютого 2016 року, лідери ЄС вирішили, що воно не вступає в силу і припиняє своє існування. "Там ніяких нових переговорів не буде. Що стосується Сполученого Королівства, то і в майбутньому ми сподіваємося мати його як близького партнера Європейського Союзу. Ми очікуємо, що Сполучене Королівство сформулює свої пропозиції з цього питання. Будь-яка угода, яка буде укладена зі Сполученим Королівством як третьою країною, повинна буде відображати інтереси обох сторін та бути збалансованою з точки зору прав і обов'язків", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.