Ердоган через відеозв'язок з мобільного закликав турецьких громадян виходити на вулиці

Про це повідомляє американський телеканал CNN, демонструючи кадри телеканалу CNN Turk.

В ефірі турецька ведуча тримала у руках мобільний телефон, за допомогою якого було налагоджено відеозв'язок з Ердоганом, який звернувся до турецького народу.

За словами ведучих, президент Туреччини закликав турецьких громадян виходити на вулиці на підтримку демократії. Ведучі телеканалу стверджують, що Ердоган сказав, що ситуація перебуває під повним контролем і повстання буде припинено.

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Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні. Відзначається, що за даними ЗМІ, у Стамбулі закрито аеропорт імені Ататюрка та перекрито мости через Босфор.

Військові заявили, що взяли владу під контроль, щоб захистити демократичний порядок и основоположні права людини.