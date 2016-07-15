Прем'єр-міністр Туреччини повідомив про спробу військового перевороту

23:34, 15 липня 2016
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Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

REUTERS

У Стамбулі Босфорський міст і Міст Султана Мехмеда Фатіха були закриті в п'ятницю, 15 липня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві телеканали. CNN Turkey зазначає, що на в'їзді на один з мостів розташувалися військові.

Турецький чиновник на умовах анонімності повідомив, що військові розгорнуті і в інших містах, однак не уточнив, яких саме.

REUTERS

Інформагентство Dogan повідомляє, що Національне управління поліції викликало на службу весь особовий склад у столиці Туреччини Анкарі.

Причини закриття мостів влади не повідомили, уточнює агентство.

Як показував телеканал NTV у прямому ефірі, до аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі були стягнуті кілька танків. 

Скриншот: эфир NTV

Джерела Reuters в аеропорту Ататюрка повідомили, что всі польоти були скасовані після повдіомлення військових про захоплення влади. 

Як пише видання, військові заявили, що взяли владу під контроль, щоб захистити демократичний порядок и основоположні права людини.

За даними Reuters, інформаційне агентство Dogan оприлюднило кадри, на яких видно, як автомобілі та автобуси розгортаються у мостів.

Крім цього Reuters повідомляє, що прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим також повідомив про спробу військового перевороту в країні.

За його словами, група військових спробувала звалити уряд, але служби безпеки країни взяли ситуацію під контроль.

REUTERS

Reuters зазначає, що у столиці Туреччини Анкарі були чутні звуки стрілянини, над містом пролетіли військові винищувачі і військові вертольоти.

Політолог Тогрул Ісмаїл, який зараз знаходиться в столиці Туреччини, в бесіді з Дождем розповів, що в небі над Анкарою пролетіли два винищувачі F-16. За його словами, літаки пролетіли біля будівлі парламенту країни. Неподалік від нього, уточнив свідок, перебуває будівлю Генштабу. Повідомлення про звуки стрілянини він не підтвердив.

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