Главу Генштабу Туреччини захопили в заручники - ЗМІ
00:34, 16 липня 2016Світ
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Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.
REUTERS
Про це у своєму Twitter повідомляє CNN Turk.
"Голова Генштабу Туреччини Хулусі Акар узятий в заручники в будівлі відомства", - повідомляє видання.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
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