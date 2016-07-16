Главу Генштабу Туреччини захопили в заручники - ЗМІ

Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

Про це у своєму Twitter повідомляє CNN Turk. "Голова Генштабу Туреччини Хулусі Акар узятий в заручники в будівлі відомства", - повідомляє видання. Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

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