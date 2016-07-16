Прем'єр-міністр Туреччини: ситуація в країні під контролем

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Водночас він звинуватив в організації спроби військового перевороту опозиційного мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Проте організація в США, близька до проповідника, заперечує його участь.

Йилдирим також заявив, що над столицею країни Анкарою було оголошено безпілотну зону.

Раніше УНІАН повідомляв, що офіційний представник турецької національної розвідки заявив, що спроба перевороту була "відбита".

Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.