Група, близька до духовного лідера Гюлена, заперечує свою причетність до спроби перевороту в Туреччині
Міністр юстиції Туреччини Бекар Бодаг заявив, що до військового перевороту причетні учасники, лояльні до духовного лідера Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США.
Про це повідомляє Reuters.
У свою чергу, представники цього руху заперечують свою причетність до спроби перевороту.
Читайте такожСтав відомий лідер військової опозиції в Туреччині
"Ми засуджуємо будь-яке військове втручання у внутрішню політику Туреччини", - йдеться в заяві групи.
"Заяви про-президентських політиків є безвідповідальними", - заявили прихильники Гюлена.
Зазначимо, що Фетхуллах Гюлен знаходиться в опозиції до чинного президента Таїіпа Ердогана, і вже довгий час проживає в США.
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
При цьому ЗМІ повідомили, що главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.
У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.
Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.