Група, близька до духовного лідера Гюлена, заперечує свою причетність до спроби перевороту в Туреччині

Про це повідомляє Reuters.

У свою чергу, представники цього руху заперечують свою причетність до спроби перевороту.

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"Ми засуджуємо будь-яке військове втручання у внутрішню політику Туреччини", - йдеться в заяві групи.

"Заяви про-президентських політиків є безвідповідальними", - заявили прихильники Гюлена.

Зазначимо, що Фетхуллах Гюлен знаходиться в опозиції до чинного президента Таїіпа Ердогана, і вже довгий час проживає в США.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.