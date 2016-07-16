В Анкарі проходить екстрене засідання парламенту у пошкодженій під час путчу будівлі

Воно проходить у пошкодженій під час путчу будівлі, передає DW.

Перед початком засідання депутати вшанували загиблих під час невдалої спроби перевороту. Очікується, що усі чотири фракції парламенту ухвалять спільну декларацію із засудженням путчу, повідомляє AP.

Під будівлею парламенту зібрались сотні людей, які підтримують владу.

Під час виступу на екстреному засіданні парламенту прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим назвав заколотників "не солдатами, а терористами", які обстріляли минулої ночі будівлю парламенту. За словами прем'єра, сьогодні усі партії засуджують спробу перевороту. Також Їлдирим висловив сподівання, що після невдалого путчу в парламенті розпочнеться нова епоха у співпраці, повідомляє Reuters.

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Крім того, лідер найбільшої опозиційної фракції у парламенті Туреччини - Республіканської народної партії - Кемаль Киличдароглу засудив невдалу спробу військового перевороту в країні. Поразка заколотників зблизила різні партії країни у пошуку шляхів зміцнення демократії, заявив політик під час екстреного засідання парламенту.

Як повідомляв УНІАН, розпочата Генштабом ЗС Туреччини операція із затримання військовослужбовців, які взяли участь у перевороті, завершена.

У ніч на 16 липня група військових заколотників спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом.

Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті в повітря військові вертольоти і літаки, також у місто були введені танки. Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи.

Приблизно в той же час у Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор. Бронетехніку заколотників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк".

Але уряд зберіг контроль над ключовими силовими структурами. Важливу роль у придушенні заколоту зіграли пересічні громадяни Туреччини, які вийшли на вулиці за призовом Реджепа Тайїпа Ердогана. У мечетях мулли закликали турків захистити чинну владу.