Ердоган розсилає смс-повідомлення громадянам Туреччини, закликає виходити на вулиці

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що президент країни вже не вперше використав мобільний телефон для зв'язку з громадянами протягом останньої доби.

Так, у розпал спроби військового перевороту він звернувся до громадян Туреччини через додаток FaceTime на iPhone у прямому ефірі телеканалу CNNTurk.

Читайте такожЗ'явилися нові дані щодо загиблих унаслідок спроби путчу в Туреччині

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

На даний час більшість організаторів заколоту затримано.

МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.

Президент Петро Порошенко доручив силовим структурам посилити контроль в аеропортах та на південних кордонах України у зв’язку зі спробою військового перевороту в Туреччині.