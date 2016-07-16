У штаб-квартирі Генштабу в Анкарі завершили операцію із затримання учасників перевороту

Бригади Управління з боротьби з тероризмом проведуть ретельний обшук в штабі армії, передає Анадолу.

Серед затриманих виявилися 13 офіцерів. Військових вивели з будівлі в наручниках, їх посадили в кілька автобусів.

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Біналі Йилдирим поклав провину за заколот на "паралельні структури" в армії. Цей термін турецькі влади вживають для позначення прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена.

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Крім цього, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зажадав видачі військовослужбовців, які після спроби перевороту втекли до Греції. "Ми зажадали негайної видачі 8 військовослужбовців-зрадників, які втекли в Грецію на вертольоті", - написав він у "Твіттері".