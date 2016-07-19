Влада Туреччини заборонила релігійні похорони учасників спроби перевороту

Управління у справах релігії заявило у вівторок, що імами не будуть відправляти служби "за солдатам, які підтримували переворот проти нашої нації", передає Анадолу. Управління, якому підпорядковуються всі 75 тис. імамів Туреччини, також повідомило, що заборона не буде поширюватися на тих, хто брав участь з примусу чи мимоволі став учасником перевороту.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми офіційними даними, кількість загиблих в результаті спроби держпереворотусклала 240 осіб.

Після спроби перевороту в Туреччині відсторонили від роботи понад 15 тис. працівників сфери освіти. Крім цього, в країні після невдалої спроби перевороту було відсторонено близько 8 тис. поліцейських.