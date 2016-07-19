В Туреччині через спробу перевороту відсторонені понад 15 тисяч вчителів - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на приватного турецького мовника NTV.

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Міністерство освіти Туреччини у понеділок, 18 липня, тимчасово відсторонило від виконання обов'язків 15 тис. 200 працівників сфери освіти у зв'язку зі спробою перевороту.

Дане рішення послідувало за відстороненнями та арештами тисяч людей у лавах Збройних сил Туреччини, поліції, судів, розвідувальних служб, Міністерства фінансів, офісу голови турецького уряду та директорату з релігійних питань після того, як 15 липня група військових спробувала здійснити державний переворот, внаслідок якого загинуло більше 200 осіб.

Як повідомляв УНІАН, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною у свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.