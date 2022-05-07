Відкриття цих листів призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою.

Кіберзлочинці масово розсилають небезпечні листи, "лякаючи" хімічною атакою.

Про це йдеться у Telegram-каналі Держспецзв’язку з посиланням на урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила факт масового розповсюдження електронних листів із тематикою "хімічної атаки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що листи містять посилання на документ, відкриття якого призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою JesterStealer. Фахівці CERT-UA зауважують, що завантаження файлів здійснюється зі скомпрометованих вебресурсів.

"Програма JesterStealer забезпечує викрадення автентифікаційних та інших даних з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо. Викрадені дані передаються зловмиснику в Telegram. Після завершення роботи програма видаляється", – додали в прес-службі.

Раніше у Держспецзв’язку повідомляли, що російські кібератаки на Україну досягли свого максимуму. Завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони робили це раніше.

Важливо пам'ятати, що поки ми б'ємо рашистів на землі, війна палає і на кіберфронті. Ворог намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям. Один зі способів уберегти себе – користуватися VPN.

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