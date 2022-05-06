У порівнянні з минулим роком кількість кібератак на Україну збільшилась втричі.

Українцям надсилають листи автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України), вони містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву "UkrScanner.rar".

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Там зазначили, що активність пов'язана з діяльністю групи APT28 (UAC-0028). "Ресурс уже заблокували, однак у разі отримання подібних листів, команда CERT-UA просить негайно про це інформувати", - зазначили у відомстві.

Раніше стало відомо, що у порівнянні з минулим роком кількість кібератак на Україну збільшилась втричі. Найбільше атакують органи державної влади, медіаресурси, енергетичну сферу та сферу логістики.

Кібератаки не тільки стосуються державної влади та інфраструктури, а й стосуються кожного громадянина. Зараз є збільшення спам-розсилок і спроби зібрати саме інформацію щодо громадян.

Громадяни повинні використовувати прості правила кібергігієни: застосовувати складні паролі, регулярно їх змінювати і не відкривати підозрілі повідомлення та посилання.

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