Росія за місяць відправила на допомогу Асаду три тисячі найманців - спостерігачі

Про це повідомило інформоване джерело Сирійської обсерваторії з прав людини.

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У район аль-Сафіра (де знаходяться оборонні заводи режиму) поблизу Алеппо Росія відправила понад 3 тисяч найманців, які повинні будуть воювати на боці Асада проти сирійської опозиції і бойовиків "Ісламської держави".

За даними джерел Обсерваторії, російські бойовики прибували протягом чотирьох останніх тижнів.

Інших подробиць моніторингова група не повідомляє.

Раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про "примарний батальйон", який відстоює інтереси Путіна в Сирії. Офіційно формування "ПВК Вагнера" не існує, і єдиним доказом протилежного є державні нагороди РФ, які отримують його бійці. Проте у попередніх публікаціях йшлося про сотні осіб, а не тисячі.

Після того, як Асад заявив про вихід з оголошеного 12 вересня перемир'я, бойові дії під Алеппо поновилися.