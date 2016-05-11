Російський "підрозділ Вагнера" на війні в Сирії - Die Welt

Про це пише Юлія Смирнова у статті "Російське "підрозділ Вагнера" вирушає на війну в Сирії", опублікованій на сайті газети Die Welt.

У березні в місті Балашиха поблизу Москви був похований чоловік. Серйозний погляд, світлі вуса, безліч орденів – так майор Сергій Чупов виглядає на фото. На його могилі лежать вінки – від бойових товаришів і Омону – спецпідрозділу російської поліції, якого бояться всі. Після навчання у військовій школі разом з десантної бригадою він був направлений в Афганістан. У 90-х роках він служив у ОМОНе, в тому числі в Чечні. Цієї зими у віці 51 року він помер недалеко від сирійської столиці Дамаска.

Офіційно таких людей, як Чупов, не включають в статистику російських жертв в Сирії. Вони належать не до російської армії, а до підрозділу, який російські ЗМІ охрестили "приватною охоронною фірмою Вагнера". Вони воювали і гинули на боці сирійських військ. За офіційними даними, з початку операції загинули лише шість російських солдатів. Проте, російські ЗМІ стверджують, що загинуло кілька десятків бійців "підрозділу Вагнера". Але офіційного підтвердження цьому немає.

"Вагнер" – кодове ім'я 46-річного підполковника Дмитра Уткіна. Він служив у спецпідрозділах російської військової розвідки ГРУ, а потім працював у приватній охоронній компанії. У 2013 році він вперше приїхав до Сирії в складі підрозділу з 250 російських бійців. Його зібрала компанія "Слов'янський корпус", зареєстрована в Гонконзі. Підрозділ воювало на боці сирійської армії, але без успіху. Приблизно через місяць вони повернулися з Сирії. Керівники компанії були арештовані, їм були пред'явлені звинувачення, тому що в Росії заборонені найманці і приватні армії.

Російські ордени для таємничих людей в уніформі

У 2014 році вже як "Вагнер" – зі своїм власним підрозділом – Уткін з'явився в Криму і на війні у східній Україні. Бійці і козаки в районі Луганська неодноразово говорили про "людей Вагнера", які нібито воювали не тільки проти української армії, але й усували непокірних командирів повстанців. Підрозділ тренувалося на півдні Росії – на полігоні в селі Молькино, де дислокується бригада спеціального підрозділу військової розвідки ГРУ. Це не єдиний факт, який говорить про зв'язок "підрозділу Вагнера" з російською армією. Петербурзька газета "Фонтанка" опублікувала документи, які підтверджують, що двоє російських бійців, які загинули взимку 2015 року в українському місті Дебальцеве, були удостоєні державних нагород. Вони входили до складу підрозділу Вагнера. Убитий у Сирії боєць також отримав медаль за відвагу. Починаючи з минулого року, люди Уткіна беруть участь в бойових діях в Сирії. Вони діють в сірій зоні, так як офіційно не належать до армії.

Після штурму Пальміри бойовики "Ісламського держави" (ІГ) опублікували фотографії, які нібито були виявлені в мобільних телефонах загиблих російських бійців. На фотографіях зображені люди у військовій формі без розпізнавальних знаків.

За свою роботу найманці отримують близько 3200 євро в місяць. У разі смерті родина одержує компенсацію в розмірі 40 000 євро, каже Денис Коротков, один з небагатьох російських журналістів, які писали про Вагнера і його підрозділі. Він довгий час працював у поліції, був приватним консультантом з питань безпеки, і у нього є джерела в оточенні "підрозділу Вагнера". За його словами, зараз наймають не тільки елітних солдатів. "Вимоги знижені", - говорить він. "Це чоловіки, які коли-небудь проходили військову службу, не мають судимості і заборгованості". Гроші виплачують готівкою. Для них оплата – це найсильніша мотивація. За ці гроші вони воюють і мовчать. Тому в Росії ця тема залишається досить заплутаною.

У Росії досить ветеранів для делікатних операцій

З одного боку, абсолютно незрозуміло, звідки надходять такі суми. Вельми сумнівно, що це вигідно покровителям, які наймають бойовиків для відправки на східну Україну і Сирію. "Це не традиційна приватна охоронна фірма", - говорить Коротков. З іншого боку, все це є злочином. Існує лише кілька приватних охоронних компаній для контролю суден та нафтогазової інфраструктури в кризових регіонах. Тим не менш, в Росії немає законів, які регулювали б діяльність таких фірм. Були внесені пропозиції, але законодавчий процес не просунувся.

"Рано чи пізно, такий закон буде прийнятий", - сказав експерт з питань безпеки Іван Коновалов. "Попит на послуги приватних охоронних фірм буде завжди. Є цілий ряд країн, які виступають за Росію і проти Заходу ". Експерт описує можливий сценарій: якщо іноземне уряд звернеться до Росії з проханням надати військових радників, але таке розгортання для армії скрутним, то це можна буде здійснити через приватну фірму. Крім того, в Росії досить ветеранів та професіоналів з військовим досвідом, які хотіли б працювати в подібних фірмах.

Тим не менш, до цих пір уряд Путіна не виявляв особливої зацікавленості в такому законі. І приклад з "підрозділом Вагнера" показує, що Москва і зараз не потребує будь-яких законних підстав для проведення неофіційних операцій в сірих зонах за кордоном.