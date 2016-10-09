У латвійській армії оголосили підвищену готовність через стягування до кордону військ РФ - ЗМІ

Як повідомляє Delfi, приводом до цього стала висока активність армії Росії в безпосередній близькості країн Балтії.

Так, протягом двох днів біля кордону Латвії ідентифіковані літаки ВПС РФ: тактичні бомбардувальники Су-24, багатоцільові винищувачі Су-27, а також військово-транспортний Ан-26.

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Біля сухопутного кордону проходять спільні навчання 76-ї та 98-ї повітряно-десантної дивізії з елементами повноцінної бойової діяльності. Крім цього, 76-а дивізія вперше укріплена танковою ротою.

Під виглядом логістичних навчань Балтійський флот РФ перекидає з Усть-Луги в Калінінградську область оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер". Для перевезення використовується автомобільно-залізничний пором "Амбал", який рухається в Балтійському морі і має у п'ятницю прибути до Калінінграду.

При цьому не виключається, що з перевезенням "Іскандера" пов'язані і вчорашні порушення повітряного простору Естонії та Фінляндії російськими винищувачами.