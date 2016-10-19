Глава МЗС Британії вимагає від Росії негайно звільнити Кольченка і Сенцова
Міністр закордонних справ Британії Борис Джонс назвав поведінку Росії в Україні та Сирії "нелюдською".
Про це він заявив у британському парламенті, передає True-News.info.
За словами Джонса, Британія стурбована тривалими тюремними ув’язненнями українців.
«Ми дійсно стурбовані кількістю українських громадян, які висловили свою незгоду щодо незаконної анексії Криму і отримали тривалі тюремні ув'язнення, включаючи Сенцова і Кольченка. Ми звертаємося до російської влади з вимогою негайно звільнити їх», - сказав глава британського МЗС.
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При цьому, Джонс підкреслив, що «нелюдська» поведінка РФ в Україні та Сирії є приводом для посилення санкцій, і не лише по відношенню до бізнесу.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони схвалила рішення про застосування нових санкцій проти представників правоохоронних та судових органів Російської Федерації через переслідування українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка.
"Окремо РНБО України ухвалила рішення про застосування санкції до осіб, причетних до протиправних дій проти громадян України", - наголосили у РНБО.
У прес-службі пояснили, що "йдеться, зокрема, про представників правоохоронних та судових органів РФ, відповідальних за незаконне переслідування громадян України Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших, які були неправомірно затримані, засуджені, й досі незаконно утримуються на території Росії".