Глава МЗС Британії вимагає від Росії негайно звільнити Кольченка і Сенцова

Про це він заявив у британському парламенті, передає True-News.info.

За словами Джонса, Британія стурбована тривалими тюремними ув’язненнями українців.

«Ми дійсно стурбовані кількістю українських громадян, які висловили свою незгоду щодо незаконної анексії Криму і отримали тривалі тюремні ув'язнення, включаючи Сенцова і Кольченка. Ми звертаємося до російської влади з вимогою негайно звільнити їх», - сказав глава британського МЗС.

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При цьому, Джонс підкреслив, що «нелюдська» поведінка РФ в Україні та Сирії є приводом для посилення санкцій, і не лише по відношенню до бізнесу.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони схвалила рішення про застосування нових санкцій проти представників правоохоронних та судових органів Російської Федерації через переслідування українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка.

"Окремо РНБО України ухвалила рішення про застосування санкції до осіб, причетних до протиправних дій проти громадян України", - наголосили у РНБО.

У прес-службі пояснили, що "йдеться, зокрема, про представників правоохоронних та судових органів РФ, відповідальних за незаконне переслідування громадян України Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших, які були неправомірно затримані, засуджені, й досі незаконно утримуються на території Росії".