ПАРЄ пропонують знову засудити анексію Криму РФ й закликати Москву вивести війська з України - проект резолюції

Про це йдеться у резолюції «Політичні наслідки конфлікту в Україні», доповідачем якого виступила депутат від Чехії Крістіна Зеленкова (Комітет з політичних питань та демократії), яка буде проголосована у середу в рамках осінньої сесії ПАРЄ. Попередньо проект резолюції був погоджений в рамках комітету 21 червня цього року.

В проекті резолюції сказано, що Асамблея «ще раз підтверджує свою прихильність принципу мирного врегулювання суперечок та незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів». «Щодо Криму, то Асамблея знову засуджує незаконну анексію півострова і його триваючу інтеграцію в Російську Федерацію, що є порушенням норм міжнародного права і Статуту Ради Європи. Асамблея шкодує, що, незважаючи на триваючу відмову міжнародного співтовариства визнати анексію Криму Російською Федерацією і застосування різних видів санкцій проти РФ і її громадян, не тільки анексія не була скасована, але й становище в галузі прав людини на півострові продовжує погіршуватися», - йдеться в проекті резолюції.

Тому Асамблеї пропонується знову заявити «про свою підтримку мирного врегулювання конфлікту і Мінському процесу». «У цьому зв’язку Асамблея ще раз просить РФ вивести свої війська з території України і припинити військові поставки сепаратистам, просить всі сторони відповідально і сумлінно виконувати зобов'язання, взяті в рамках Мінських домовленостей та в рамках Пакету заходів з їх реалізації, починаючи з повного дотримання режиму припинення вогню», - наголошується в проекті документу.

Щодо триваючого конфлікту на сході України Асамблеї пропонується висловити «глибоке занепокоєння стосовно порушення режиму припинення вогню, яке відбувається в порушення Мінських домовленостей та Пакету заходів на його виконання від лютого 2015 року». «Ескалація насильства уздовж лінії зіткнення на Донбасі призвела до збільшення числа жертв серед цивільного населення, що було викликано обстрілами. Асамблея також висловлює жаль у зв‘язку зі збільшенням порушень зобов'язання стосовно відводу озброєння і щодо обмеження свободи пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - наголошується в проекті.

В документі також вказана позиція Асамблеї щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Зокрема, для того, щоб вони були проведені згідно з українським законодавством та відповідали міжнародним стандартам, має бути гарантовано покращення безпекового середовища, що має статися після відводу військ та озброєння, а місця зберігання озброєння мають бути під міжнародним наглядом. Також всі українські партії повинні мати можливість взяти участь у виборах, а українські ЗМІ - висвітлювати виборчу кампанію. Крім того, повинні мати право проголосувати тимчасово переміщені особи.

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Асамблеї також пропонується приєднатися до заклику комісара з прав людини Ради Європи стосовно гарантій відповідальності за серйозні порушення прав людини, вчинені під час конфлікту. «Винні у скоєнні тяжких злочинів, таких, як незаконні вбивства, насильницькі зникнення і тортури по обидві сторони від лінії зіткнення, повинні бути притягнуті до відповідальності», - наголошується в проекті резолюції.

«В Асамблеї переконані, що тільки демократична Україна зі стабільними, ефективними та підзвітними установами, виконуючи обіцянку Майдану реформувати корупційну та олігархічну систему, буде сильною та процвітаючою Україною, яка буде здатна зупинити зовнішню агресію та відновити мир», - йдеться в проекті документу.

Крім того, Асамблеї пропонується висловити жаль щодо того, що конфлікт та дії РФ «підірвали загальну стабільність та безпеку на континенті, рівно як і досягнення стратегічного партнерства, які були зроблені з РФ за останні десятиріччя».

«Асамблея закликає держав-члени РЄ зробити все в їхніх силах, щоб підтримати мирний процес в Україні, запобігти ескалації насильства з небезпечними наслідками для цивільного життя в зоні конфлікту чи переходу в заморожений конфлікт, що продовжить нестабільність та небезпеку в Україні та по всій Європі. Зі свого боку Асамблея може слугувати унікальною платформою для діалогу та міжпарламентському співробітництву і зробити позитивний внесок у мирне вирішення конфлікту, допомагаючи будувати довіру», - йдеться в проекті документу.

Разом з тим Асамблеї пропонується висловити жаль через те, що до цього часу вона «не була здатною відігравати свою роль парламентської дипломатії через той факт, що російські парламентарі не беруть участі в її діяльності». «Асамблея повторює свій заклик до російського парламенту долучитися до конструктивного діалогу з Асамблеєю у взаємній повазі», - наголошується в проекті резолюції.

Як повідомляв УНІАН, у Страсбурзі 10 жовтня відкрилася осіння сесія ПАРЄ. На порядку денному — конфлікт на сході України, ситуація в Туреччині, «Панамські папери» та інше.

Зокрема, повідомлялося, що українське питання буде обговорюватися в середу, 12 жовтня. На порядку денному дві доповіді: «Політичні наслідки конфлікту в Україні», автором якої є депутат від Словаччини Крістіна Зеленкова та «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, які знаходяться поза контролем української влади», автором якого виступила депутат від Німеччини Марілуіза Бек.

Крім того, члени української делегації очікували на дебати щодо санкцій проти РФ та російської делегації.

Пленарні засідання ПАРЄ проходитимуть до 14 жовтня включно.