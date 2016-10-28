Росію не переобрали до Ради ООН з прав людини

Російську Федерацію не переобрали до Ради ООН з прав людини (РПЛ), передає ТАСС.

Це означає, що країна покине його після закінчення терміну своїх повноважень, тобто у кінці цього року.

В ході голосування, яке відбулося в Генеральній Асамблеї, Росію підтримали 112 держав-членів ООН, в той час як за Хорватію проголосувало 114 країн.

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Загалом, до РПЛ ООН на 2017-2019 рр. обрано 14 членів РПЛ на трирічний термін, який починається 1 січня, у тому числі Великобританія, Ірак, Китай, Саудівська Аравія і США.

Нагадаємо, понад 80 благодійних та правозахисних організацій закликали країни ООН не допустити Росію до Ради ООН з прав людини.

Підставою вони називають військову операцію в Сирії, внаслідок якої загинуло багато цивільних.

Серед підписантів звернення - Human Rights Watch, CARE International та Refugees International.

На думку правозахисників, країни-члени ООН повинні "всерйоз задуматися, чи роль Росії в Сирії (…) робить її компетентною для роботи у головній міжурядовій інстанції ООН в сфері прав людини".

Авіаудари по школі в сирійській провінції Ідліб, в результаті яких загинули 26 цивільних, завдала або сирійська, або російська авіація. Про це заявив представник адміністрації президента США Джош Ернест.

"Ми поки не знаємо, чи був це режим Асада або росіяни, але ми знаємо, що це був хтось з них", - сказав Ернест.

У свою чергу посол Росії в ООН Віталій Чуркін прокоментував інцидент так: "Це жахливо, я сподіваюся, що ми не причетні до цього. Мені легше за все сказати, що ні, але я відповідальна особа і повинен дочекатися, поки відповість наше (російське - УНІАН) Міноборони".

При цьому голова ЮНІСЕФ Ентоні Лейк підкреслив, що атака "якщо вона умисна, є воєнним злочином. Цей напад на школу – найбільш кривавий за всі 5 років війни".