Воєнний злочин у Сирії: опубліковано відео знищення школи, в якій загинули до 20 дітей

Під удар потрапила сільська школа, серед жертв 26 людей серед яких 20 дітей. Про це з посиланням на рятувальників і моніторингову групу пише Reuters.

Спостерігачі повідомляють, що завдали авіаудар літаки режиму Асада або російська авіація.

Читайте також"Флот смерті" РФ на шляху до Сирії після відмови в Іспанії та Мальти дозаправляють з танкерів – ВВС

Сирійське державне телебачення повідомило про знищення в Хаасі кількох повстанців і не згадало, що під бомбардування потрапила школа з дітьми.

Мережа цивільної оборони, яка діє на підконтрольній опозиції території, повідомляє про двадцять загиблих при бомбардуванні дітей. За даними сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинули 15 дітей.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін прокоментував інцидент так: "Це жахливо, я сподіваюся, що ми не причетні до цього. Мені легше за все сказати, що ні, але я відповідальна особа і повинен дочекатися, поки відповість наше (російське - УНІАН) Міноборони".

У свою чергу голова ЮНІСЕФ Ентоні Лейк підкреслив, що атака "якщо вона умисна, є воєнним злочином. Цей напад на школу – найбільш кривавий за всі 5 років війни".

Провінція Ідліб, яка розташована поруч з Алеппо на північному заході Сирії, є однією з найбільш населених територій, які контролюються повстанцями. Її контролюють одночасно як націоналістичні групи, що виступають під прапором Вільної сирійської армії, так і ісламісти, в тому числі з угрупування "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра"), яка раніше мала відношення до Аль-Каїди.

Повідомлення про бомбардування в Хаасі з'явилося 26 жовтня, на той момент було відомо про 22 загиблих.