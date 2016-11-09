МЗС Росії погрожує ЄС відповіддю на санкції проти "депутатів Держдуми РФ" від Криму

У відомстві пообіцяли вжити відповідні заходи. Про це йдеться в офіційному коментарі російського відомства, яке опубліковане на сайті МЗС РФ.

"У Москві відомо про рішення Ради ЄС від 8 листопада про розширення персональних санкцій проти російських фізичних осіб за рахунок включення в ЄСівський "чорний список" шести депутатів Державної Думи сьомого скликання від Криму і Севастополя", – йдеться в повідомленні.

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У заяві зазначається, що російське МЗС сприймає таке рішення "як нічим не виправдане колективне покарання населення цього регіону за вільне демократичне виявлення волі". При цьому, у відомстві наголошують, що "рестрикції проти депутатів Державної Думи не будуть сприяти відновленню нормального діалогу між законодавчими органами Росії і ЄС".

Російська сторона вживатиме відповідні заходи, пообіцяли в МЗС РФ.

Нагадаємо, 8 листопада Рада Європейського Союзу на рівні міністрів фінансів ухвалила новий список офіційних осіб Криму, до яких будуть застосовані санкції через порушення територіальної цілісності України.

Відомо, що це будуть особи, обрані до російської Думи.

До санкційного списку входить 151 фізична особа та 37 юридичних осіб (компаній), відносно яких діє заборона на подорожі в ЄС та замороження активів на території Євросоюзу у зв'язку з їхньою роллю в анексії Криму або підтримці Росією сепаратизму на сході України.

Європейський Союз продовжив запроваджені раніше санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму і Севастополя до 24 червня 2017 року.