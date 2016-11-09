ЄС запровадив санкції стосовно 6 депутатів Держдуми РФ із Криму за ініціативою Литви

Як повідомляє балтійське видання DELFI, рішення формально було затверджено на засіданні Ради з економіки та фінансів ЄС.

«Це була ініціатива Литви. Щодо всього того, що пов'язане з агресією Росії та з порушенням суверенітету України, повинні здійснюватися санкції», - заявив у телефонному інтерв'ю з Бухареста голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

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Особам, стосовно яких Євросоюз оголосив санкції у зв'язку з анексією Криму, заборонено в'їзд на територію Європейського співтовариства, заморожуються їхні рахунки на території ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня на парламентських виборах до Держдуми РФ в окупованому Криму було обрано 8 депутатів.

Депутатами Держдуми від Криму стали шестеро кандидатів від партії "Єдина Росія". За партійними списками до Думи пройшли самопроголошені віце-прем'єр-міністри Криму Михайло Шеремет і Руслан Бальбек, а також "прокурор" Наталія Поклонська. Водночас Сергій Аксьонов, який очолював список "Єдиної Росії" на півострові, від депутатського мандата відмовився.

Ще четверо осіб "обрано" за одномандатними округами: Козенко Андрій Дмитрович, 1981 р. н., Бахарєв Костянтин Михайлович, 1972 р. н., Савченко Світлана Борисівна, 1965 р. н., Бєлік Дмитро Анатолійович, 1969 р. н. Усі вони також представляють партію "Єдина Росія".