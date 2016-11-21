Робити висновки щодо дій Трампа на посту президента "поки що зарано" - генерал НАТО

Робити висновки щодо політичних дій новообраного президента США Дональда Трампа "поки що зарано", виходчи лише із його передвиборчих заяв. Про це в інтерв’ю CBC заявив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел.

За його словами, слід розрізняти передвиборчі заяви та дії, які будуть вчинені президентом після набуття чинності його адміністрації.

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"Наразі я думаю, що нам слід виявити терпіння і спокій та дочекатися приходу нової адміністрації США та чіткої артикуляції її політики», - сказав генерал.

Раніше, у передвиборчій кампанії Дональд Трамп розкритикував союзників Америки по НАТО. Як заявив Трамп, інші члени Альянсу не вносять "свій справедливий внесок" у його діяльність, а сама організація, за його словами, "вичерпала себе".

"Або вони доплатять недоплачене, або нехай забираються. Навіть якщо це зруйнує НАТО, нехай зруйнує", - стверджував Трамп.

Пізніше, обрання Трампа, який під час кампанії називав НАТО "непотрібною організацією", викликало серйозне занепокоєння в Альянсі.

Запланований на початок 2017 року саміт НАТО перенесли на літо, оскільки керівництво Альянсу вирішило дати новообраному президенту США Дональдові Трампу більше часу, щоб сформулювати свою політику щодо блоку.

Однак, кілька днів тому, Генесек НАТО Єнс Столтенберг та новообраний президентом США Дональд Трамп наголосили на незмінній важливості діяльності НАТО й на необхідності збільшення витрат на оборону.