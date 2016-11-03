Клінтон може дати "зелене світло" на озброєння України в разі перемоги - екс-посол США

Про це сказав колишній посол США в Україні, експерт Brookings Institute Стівен Пайфер, передає ZN.UA.

Зокрема, вона може продовжити підтримку Києва, а також зусилля німецького канцлера Ангели Меркель в Мінському процесі. Також вона, швидше за все, збереже економічні санкції проти Росії до тих пір, поки поведінка Кремля не зміниться.

"Крім того, вона може зайняти більш жорстку позицію щодо Росії. Приміром, адміністрація Клінтон в залежності від обставин може розглянути передачу летальної військової допомоги Україні, від чого адміністрація Обами відмовилася", - сказав експерт.

У разі ж перемоги на виборах республіканського кандидата Дональда Трампа, на думку Пайфера, політика США може змінитися не тільки щодо України, але і НАТО, якщо згадати всі заяви мільярдера.

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"Не залежно від того, чи буде президентом США Клінтон або Трамп, у нової адміністрації буде дуже багато питань на порядку денному зовнішньої політики. Буде Україна фігурувати в ньому чи ні, буде залежати від сприйняття Києва. Чим енергійніше уряд буде проводити реформи і серйозні антикорупційні заходи, тим імовірніше, що Україна буде серед пріоритетів нової адміністрації", - додав експерт.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що Клінтон на чолі США може допомогти Німеччині виступити проти агресивної Росії. Зокрема, вона може закликати Німеччину відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Європейські експерти і критики вже досить довго називають цей проект політичним і небезпечним, оскільки він посилить енергетичну залежність Європи і Німеччини від газу Росії.

Тим часом, видання Rzeczpospolita писала, що перемога України у війні залежить від того, ким Захід буде вважати Путіна. В очах європейських лідерів російський президент занадто часто змінює ролі. То він варвар, який вбиває людей в Сирії і на Сході України, а вже через тиждень - партнер, з яким ведуть переговори про спільні дії проти "Ісламської держави".