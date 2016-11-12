НАТО через Трампа перенесло зимовий саміт альянсу на літо - ЗМІ

Запланований на початок 2017 року саміт НАТО перенесли на літо, оскільки керівництво Альянсу вирішило дати новообраному президенту США Дональдові Трампу більше часу, щоб сформулювати свою політику щодо блоку.

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Про це сьогодні написав німецький часопис Der Spiegel, передає Deutsche Welle.

За даними видання, у військовому блоці вважають, що новий глава Білого дому просто не зможе прибути на саміт лише через кілька днів після інавгурації, що запланована на 20 січня. Обрання Трампа, який під час кампанії називав НАТО "непотрібною організацією", викликало серйозне занепокоєння в Альянсі.

Der Spiegel вказує, що штаб керівника НАТО Єнса Столтенберга підготував декілька можливих сценаріїв щодо подальшої політики Вашингтона. Зокрема, розглядається можливість того, що Трамп може відкликати згоду на ротацію американських солдатів у Східній Європі. Другий варіант - скорочення американського контингенту у Європі. Третій, найвірогідніший, передбачає, що Трамп лише суворо вимагатиме від європейців, щоб вони збільшили витрати на свою безпеку.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада після обрання Трампа президентом США генеральний секретар НАТО Столтенберг привітав його і запросив на саміт Альянсу у Брюсселі.