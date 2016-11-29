Глави МЗС Німеччини, Франції та Росії прибули до Мінська для зустрічі у "нормандському форматі"

Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Франції Жан-Марк Еро і Росії Сергій Лавров прибули до Мінська для участі у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" щодо Донбасу.

Про це повідомляє білоруське телеграфне агентство БЕЛТА.

Читайте такожКлімкін прибув до Мінська для участі у зустріч глав МЗС країн "нормадського формату"

Зазначається, що, виступаючи перед приїздом до Мінська на Берлінському форумі щодо зовнішньої політики, німецький міністр заявив, що робота над реалізацією домовленостей щодо врегулювання ситуації в Україні просувається повільно, однак, незважаючи на всі труднощі, вона має бути продовжена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у другій половині дня в мінському Президент-готелі запланована зустріч глав МЗС країн «нормандської четвірки» щодо Донбасу.

Про пропозицію провести цю зустріч у білоруській столиці стало відомо ще минулого тижня. Потім у ЗМІ сторони підтвердили намір зібратися в Мінську в "нормандському форматі" на цю дату.

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік також висловив сподівання, що зустріч відбудеться в столиці Білорусі 29 листопада.