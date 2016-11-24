Лавров заявив, що візьме участь у зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" в Мінську

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві.

«Я сумніваюся, що до 29 листопада вдасться домовитися за всіма параметрами, хоча ми робитимемо для цього все від нас залежне. Але, повторю, на основі тих розумінь, які були досягнуті лідерами. Зберігається досить серйозний ризик, що все це знову може виявитися зустріччю заради зустрічі», - зазначив він.

«Тим не менш, якщо мої інші колеги по «нормандському формату» готові піти на такий ризик, то ми поїдемо на зустріч (до Мінська) 29 листопада. Ми всі були присутні на зустрічі лідерів 19 жовтня, всі пам'ятаємо, про що тоді домовилися. Напевно, буде корисно подивитися один одному в очі й нагадати про ті домовленості», - сказав Лавров.

За його словами, 19 жовтня на зустрічі в Берліні лідери країн «нормандської четвірки» домовилися про необхідність узгодити «дорожню карту» й затвердити її на рівні міністрів закордонних справ. При цьому підготовка «дорожньої карти», узгодження її тексту, було доручено зовнішньополітичним помічникам лідерів чотирьох країн. Лідери висловили побажання, щоб зустріч міністрів, що затверджує «дорожню карту», відбулася до кінця листопада цього року. «Проте підкреслили, що зустріч заради зустрічі не потрібна, а головне зараз – домогтися змістовного результату зустрічі - затвердження готової «дорожньої карти», - підкреслив Лавров.

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Він зауважив, що лідери визначили принципові орієнтири для роботи над «дорожньою картою». «Перш за все, йдеться про необхідність зафіксування досягнутої ще рік тому в Парижі домовленості про те, яким чином набуде чинності закон про особливий статус Донбасу, необхідність забезпечення синхронного паралельного руху з питань забезпечення безпеки в цій частині України та проведення політичних реформ, необхідних відповідно до Мінських домовленостей від лютого 2015 року», - сказав Лавров.

«У ході роботи над проектом «дорожньої карти» російські представники суворо дотримуються цих принципових розумінь лідерів. Тим не менш, ми натрапляємо на спроби відійти від цих розумінь і знову просувати односторонні незбалансовані підходи, що спираються на спотворені інтерпретації Мінських домовленостей. Робота через це йде дуже туго», - заявив Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада президент України Петро Порошенко і канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про проведення наприкінці листопада зустрічі керівників МЗС країн «нормандської четвірки».

Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Франції Жан-Марк Еро запропонували провести наступну зустріч у "нормандському форматі" в Мінську.

Глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" для обговорення "дорожньої карти" щодо реалізації Мінських домовленостей може відбутися 29 листопада.