Бойовики ІДІЛ в Мосулі страчують цивільних за відмову розміщення на дахах будинків снайперів

В іракському місті Мосул бойовики терористичної організації «Ісламська держава» страчують тих цивільних людей, які відмовляються співпрацювати із терористами, передає «Радіо Свобода» з посиланням на агентство ООН з прав людини.

Зокрема, співпраця передбачає дозвіл місцевих на розміщення на дахах їхніх будинків ракетних установок і снайперів.

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Зазначається, що лише 25 листопада ісламісти публічно розстріляли 27 цивільних на півночі міста. 22 листопада снайпер «Ісламської держави» застрелив 7-річного хлопчика, який біг вулицею.

Нагадаємо, Бойовики «Ісламської держави» сумарно вбили 21 мирного жителя в Мосулі, звинувативши їх у співпраці з підтримуваними США силами безпеки.

Вбивства, показали, що ультра-безкомпромісна група зберегла свою здатність до поліцейського контролю Мосула, після початку наступу на північно-іракське місто.

При цьому іракські війська заявили про знищення майже тисячі бойовиків ІДІЛ в боях за східний Мосул.

При цьому зазначається, що за шість тижнів наступу іракські сили захопили майже половину східної частини Мосула.