Бойовики "ІДІЛ" вбили більше двох десятків мирних жителів Мосула – Reuters

09:21, 16 листопада 2016
Світ
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Бойовики «Ісламської держави» сумарно вбили 21 мирного жителя в Мосулі, звинувативши їх у співпраці з підтримуваними США силами безпеки.

REUTERS

Про це повідомляє інформаційне агенство Reuters.

Вбивства, про які розказали у вівторок медичні джерела, показали, що ультра-безкомпромісна група зберегла свою здатність до поліцейського контролю Мосула, після початку наступу на північно-іракське місто більш ніж чотири тижні тому, відзначає агенство.

Іракські чиновники кажуть, що бойовики використовують більше 1 мільйона жителів в якості живого щита, відстрілюючись з дахів житлових будинків, розташованих у житлових кварталах, і використовуючи мережу тунелів для засідки.

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Кампанія, яка розпочалася 17 жовтня є найбільшою військовою операцією в Іраку після усунення Саддама Хусейна у 2003 році.

Як повідомляв УНІАН, наступ іракських військ на Мосул уповільнився через намагання уникнути жертв серед цивільних та атаки смертників на автомобілях.

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